ATP запускає новий турнір для збірних. ВІДЕО

У 2020 році стартує новий турнір для тенісних збірних - ATP Cup.

Про це повідомляє ATP у twitter.

Під час Підсумкового турніру в Лондоні президент ATP за участю першої ракетки світу Новака Джоковича провів презентацію нового командного турніру - ATP Cup, який вперше відбудеться у 2020 році.

ATP Cup буде проводиться у співпраці з Tennis Australia. Матчі турніру проходитимуть в трьох містах Австралії, тривалість ATP Cup - 10 днів. Учасниками змагань стануть 24 збірні, критерієм відбору слугуватиме рейтинг першої ракетки кожної країни.

Призовий фонд складе $15 млн.

