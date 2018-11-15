ATP запускає новий турнір для збірних. ВІДЕО

У 2020 році стартує новий турнір для тенісних збірних - ATP Cup.
Про це повідомляє ATP у twitter.
Під час Підсумкового турніру в Лондоні президент ATP за участю першої ракетки світу Новака Джоковича провів презентацію нового командного турніру - ATP Cup, який вперше відбудеться у 2020 році.
ATP Cup буде проводиться у співпраці з Tennis Australia. Матчі турніру проходитимуть в трьох містах Австралії, тривалість ATP Cup - 10 днів. Учасниками змагань стануть 24 збірні, критерієм відбору слугуватиме рейтинг першої ракетки кожної країни.
Призовий фонд складе $15 млн.
Only one nation can rule the world 🌏— ATP World Tour (@ATPWorldTour) 15 ноября 2018 г.
The #ATPCup..........coming January 2020.
Which nation will you be backing? 👇 pic.twitter.com/JJcZQ1mxBf
Нагадаємо, Джокович сенсаційно програв росіянину в фіналі турніру серії Masters.
Водночас, Світоліна випередила Джоковича та Федерера за призовими у жовтні.
Джерело - ATP.