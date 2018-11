АТР вперше за 10 років змінить логотип. ВІДЕО

З 2019 року ATP отримає новий логотип і запустить глобальну кампанію "Love it all". Також повна назва асоціації тепер матиме більше коротку форму: ATP Tour замість ATP World Tour.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Як заявлено в прес-релізі, ATP має амбіції змінити уявлення про тенісний тур в очах інших спортивних уболівальників. Новий логотип, як зазначено, тепер відображає енергію і рух, які в свою чергу і характеризують сучасний теніс.

Tennis is evolving and so are we 🔥



Be the first to see our new logo which launches in 2019 👊 #LOVEITALL pic.twitter.com/p8zmoNbR2U