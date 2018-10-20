Стаховський зіграє у фіналі кваліфікації на турнірі у Відні

На півфінальній стадії кваліфікації Стаховський вперше в кар'єрі зустрічався з 102-ю ракеткою світу Бредлі Кланом. Українець не вважався фаворитом матчу, але за рахунок характеру обіграв 28-річного американця.
Erste Bank Open 500 - ATP World Tour 500
Відень, Австрія хард (зал)
Призовий фонд €2,035,415
20 жовтня
Сергій Стаховський (Україна) – Бредлі Клан (США) – 6:7, 6:4, 6:4
Нагадаємо, Світоліна зіграє на Підсумковиму турнірі.
Раніше, Ястремська у важкій боротьбі програла півфінал турніру в Люксембузі.
Джерело - Чемпіон.