Стаховський зіграє у фіналі кваліфікації на турнірі у Відні

На півфінальній стадії кваліфікації Стаховський вперше в кар'єрі зустрічався з 102-ю ракеткою світу Бредлі Кланом. Українець не вважався фаворитом матчу, але за рахунок характеру обіграв 28-річного американця.

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20 жовтня

Сергій Стаховський (Україна) – Бредлі Клан (США) – 6:7, 6:4, 6:4

Нагадаємо, Світоліна зіграє на Підсумковиму турнірі.

Раніше, Ястремська у важкій боротьбі програла півфінал турніру в Люксембузі.