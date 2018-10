Світоліна відкриє Підсумковий турнір

Матч Світоліной і Квітовою відкриє розіграш Підсумкового турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

У неділю, 21-го жовтня, о 12:00 за київським часом відбудеться поєдинок Еліни Світоліної та Петри Квітової

Другими на Підсумковому турнірі зіграють Каролін Возняцкі і Кароліна Плішкова.

У понеділок, 22-го жовтня, свої матчі проведуть Наомі Осака і Слоан Стівенс, а за ними на майданчик вийдуть Анжелік Кербер і Кікі Бертенс.

#WTA Finals Order of Play: White Group up on Sunday, Red Group on Monday @WTAFinalsSG.



Sunday:

Kvitova vs. Svitolina

Wozniacki vs. Pliskova



Monday:

Osaka vs. Stephens

Kerber vs. Bertens