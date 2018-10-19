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Світоліна відкриє Підсумковий турнір

Сьогодні 21:50 397 0
Світоліна відкриє Підсумковий турнір

Матч  Світоліной і  Квітовою відкриє розіграш Підсумкового турніру.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA. 

У неділю, 21-го жовтня, о 12:00 за київським часом відбудеться поєдинок Еліни Світоліної та Петри Квітової

Другими на Підсумковому турнірі зіграють Каролін Возняцкі і Кароліна Плішкова.

У понеділок, 22-го жовтня, свої матчі проведуть Наомі Осака і Слоан Стівенс, а за ними на майданчик вийдуть Анжелік Кербер  і Кікі Бертенс.

Нагадаємо, Світоліна в останній момент потрапила у Підсумковий турнір.

Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі.

Джерело - twitter/WTA.

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