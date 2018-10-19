Світоліна відкриє Підсумковий турнір

Матч Світоліной і Квітовою відкриє розіграш Підсумкового турніру.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
У неділю, 21-го жовтня, о 12:00 за київським часом відбудеться поєдинок Еліни Світоліної та Петри Квітової
Другими на Підсумковому турнірі зіграють Каролін Возняцкі і Кароліна Плішкова.
У понеділок, 22-го жовтня, свої матчі проведуть Наомі Осака і Слоан Стівенс, а за ними на майданчик вийдуть Анжелік Кербер і Кікі Бертенс.
#WTA Finals Order of Play: White Group up on Sunday, Red Group on Monday @WTAFinalsSG.— WTA Insider (@WTA_insider) 19 жовтня 2018 р.
Sunday:
Kvitova vs. Svitolina
Wozniacki vs. Pliskova
Monday:
Osaka vs. Stephens
Kerber vs. Bertens
Нагадаємо, Світоліна в останній момент потрапила у Підсумковий турнір.
Світоліна провела перше тренування в Сінгапурі.
Джерело - twitter/WTA.