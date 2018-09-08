Лопатецька: Я люблю свою країну і дуже рада її представляти на турнірах

Півфіналістка юнацького US Open Дарина Лопатецька розповіла про почуття патріотизму під час виступів на турнірах.

Її слова наводить сайт Великий теніс України

"В Україні за мене вболіває багато людей, навіть на відстані. Я люблю свою країну і дуже рада її представляти. Багато разів виступала за українську збірну. Люблю представляти Україну і бачити українські прапори на моїх матчах. Мене це дуже надихає, і я дійсно за це вдячна", — сказала тенісистка.

Окрім цього молода спортсменка розповіла і про нове покоління українських тенісисток.

"Я вважаю, що в Україні найсильніші тенісистки. Наше наступне покоління — Марта, Даяна, Катаріна. А почалося все з Еліни, Лесі і сестер Кіченок. У нас є класні тенісистки. Хочеться бути такою, як вони. Я намагаюся добре виступати, і одного разу, може, через п'ять або десять років стану краще, ніж вони. Це моя мета, але я вдячна за те, що у нас є такі тенісистки, і для мене честь представляти Україну разом з ними в матчах за збірну", — підсумувала Лопатецька.