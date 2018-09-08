Лопатецька: з нетерпінням чекаю півфінал

Молода українська тенісистка Дарина Лопатецька, яка пробилася у півфінал юнацького US Open розповіла про плани на майбутнє.

Її слова наводить сайт Великий теніс України.

"З кожним проведеним матчем стаю ще зарядженішою. Я хочу грати і з нетерпінням чекаю на півфінал. Мені дуже подобається грати на турнірі, тут приголомшлива атмосфера. Мені легше виступати, коли я не в посіві. На моїх суперниць тиск, тому що я тенісистка, яка пройшла кваліфікацію", — сказала тенісистка.

Про виступи на своїх перших професійних турнірах Лопатецька зазначила, що отримувала неймовірне задоволення.

"Я не потрапила на Australian Open, Ролан Гаррос і Вімблдон, бо починала рік десь на 400-й позиції. Тому я грала, грала і грала. Я не поступилася в жодному з одинадцяти зіграних матчів на професійному рівні [сміється]. Я виступала на двох 15-тисячниках і виграла. Отримувала задоволення на цих турнірах. Мої суперниці були старші на 10-15 років, а на мені не було ніякого тиску. Свій перший турнір я починала з кваліфікації, тому що не попадала в основну сітку безпосередньо. Перед матчами всі мене запитували: "Тобі дійсно 15 років?". Вони були здивовані цьому", — зазначила Лопатецька.