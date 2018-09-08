Лопатецька обіграла першу ракетку турніру на шляху до півфіналу US Open. ВІДЕО

Дарина Лопатецкая продовжує успішний виступ на Відкритому чемпіонаті США серед юніорів. У чвертьфіналі українка обіграла першу ракетку турніру Корі Гауфф.

Також нагадаємо, що в другому колі Дарина. яка знаходиться на 70-му рядку в юніорському рейтингу, обіграла п'яту ракетку світу Клару Таусон з Данії, посіяною в Нью-Йорку під шостим номером.

У півфінальному матчі Лопатецка зустрінеться з Ван Сію з Китаю, яка є третім номером на турнірі.

US Open Junior Tennis Championships - ITF Juniors Grade A

Нью-Йорк, США

7 вересня

Дарина Лопатецька - Корі Гауфф 6:4, 3:6, 6:2.

Джерело - Чемпіон.