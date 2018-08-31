Суддя впав з вишки на тенісиста на US Open. ВІДЕО

Суддя Джон Блом на US Open, впав на Сімоне Боллелі з вишки перед грою.
Про це повідомляє newsru.co.il.
На 14-му корті тенісисти готувалися до матчу, а суддя зручніше влаштовував робоче місце на вишці.
Джон Блом втратив рівновагу і впав Сімоне Боллелі, який в цей момент пив.
This umpire incident should be getting all the attention tbh #USOpen pic.twitter.com/eiHjSVxIdn— Nikhila (@kokudum) August 31, 2018
Сімоне Боллелі і Фабіо Фоньїні обіграли німців Кевіна Кравіца і Максиміліана Мартерера 6: 4, 3: 6, 6: 3.
У другому колі вони зіграють з французами П'єром-Південно Ербер і Ніколасом Маю.
Нагадаємо, Світоліна зіграє у 3-му колі US Open.
Також, на цьому етапі зіграє Леся Цуренко.
Джерело - newsru.co.il.