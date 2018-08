Суддя впав з вишки на тенісиста на US Open. ВІДЕО

Суддя Джон Блом на US Open, впав на Сімоне Боллелі з вишки перед грою.

Про це повідомляє newsru.co.il.

На 14-му корті тенісисти готувалися до матчу, а суддя зручніше влаштовував робоче місце на вишці.

Джон Блом втратив рівновагу і впав Сімоне Боллелі, який в цей момент пив.

This umpire incident should be getting all the attention tbh #USOpen pic.twitter.com/eiHjSVxIdn