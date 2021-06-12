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Навколо спорту

Американець здолав 100 дистанцій Ironman за 100 днів

Сьогодні 13:52 198 0
Американець здолав 100 дистанцій Ironman за 100 днів

Джерело - healthy-habits.

Американський спортсмен-любитель Джеймс Лоуренс завершив неймовірне випробування на витривалість. За 100 днів він подолав 100 повних дистанцій Ironman. Сумарно за 100 днів Джеймс проплив 386 км, проїхав на велосипеді 18 000 км і пробіг 4220 км. Він зробив це в рамках свого проекту Conquer 100.

Про це пише healthy-habits.com.ua

Джеймс Лоуренс – перша людина в історії, кому вдалося подолати 100 "залізних" триатлон-дистанцій протягом 100 днів поспіль. Лоуренс на прізвисько "Залізний ковбой" почав свій челендж 1 березня. З цього моменту кожен його ранок починався в басейні, де він долав близько чотирьох кілометрів. Ранок плавно перетікав в день, і після плавального етапу Лоуренс сідав на велосипед, який чекав його в транзитній зоні біля аквацентру. Спортсмен проїжджав щоденні 112 миль уздовж озера Юта, минаючи різні поселення штату. І, нарешті, на території Ліндона він долав марафонську дистанцію. Після щоденного випробування слідували багатогодинні відновлювальні процедури.

"Залізний ковбой” не вперше влаштовує собі подібні челенджі. У 2015 році він увійшов до Книги рекордів Гіннеса як перша людина, яка зробила за 50 днів 50 Ironman’ів в 50 штатах США. 

Ще Джеймс Лоуренс відомий тим, що він підіймався на гірському велосипеді на вершину Кіліманджаро, пробігав 377 км по Греції, брав участь в змаганнях з триатлону серії Xtreme Triathlons по всьому світу і багатьох інших пригодницьких гонках.

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