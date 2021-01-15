 Олімпійську чемпіонку звинуватили у шахрайстві з допінгом | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Олімпійську чемпіонку звинуватили у шахрайстві з допінгом

Сьогодні 22:15 633 0
Американку відсторонили від змагань
Олімпійську чемпіонку звинуватили у шахрайстві з допінгом
#Макніл

Джерело - glavcom.ua.

Американську легкоатлетку Бріанну Макніл підозрюють у втручанні в обробку результатів тестування.

Про це повідомляє Athletics Integrity Unit.

Бріанна Макніл, котра спеціалізується на бігу на 100 м з бар’єрами, тимчасово відсторонена через порушення антидопінгових правил. Американка підозрюється у втручанні в обробку результатів тестування.

29-річна Макніл – олімпійська чемпіонка Ріо-2016 з бігу на 100 м з бар'єрами, чемпіонка світу-2013 та срібна призерка чемпіонату світу-2016 в приміщенні.

У 2017 році Макніл була відлучена на рік за пропуск трьох допінг-тестів. У цьому випадку за спробу втручання в обробку результатів тестування їй може загрожувати до восьми років дискваліфікації. 

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