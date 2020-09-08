Українки зайняли перші три місця на змаганнях у Дессау

Українські стрибунки у висоту повністю зайняли подіум на старті в німецькому Дессау.

Юлія Левченко змогла взяла 1.90 метра з другої спроби, а Ярослава Магучих - тільки з третьої. Далі Левченко не помилялася: 1.93 м та 1.96 м - з першої спроби. Ярослава теж підкорила ці дві висоти, але з більшою кількістю спроб. Відповідно, у заочній боротьбі вона поступалася своїй напарниці по команді.

Планка на висоті 1.99 метра не підкорилася жодній з українок. Відтак, Юлія Левченко виграла з результатом 1.96 метра. Ярослава Магучих з такою ж висотою фінішувала другою, а Ірина Геращенко фінішувала третьою з результатом 1.90 метра.