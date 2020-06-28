Гоцул: Ніяких планів з перенесення або скасування чемпіонатів України не існує

Основні чемпіонати України з легкої атлетики заплановані на серпень в Івано-Франківську та Луцьку.

Про це заявив президент ФЛАУ Ігор Гоцул.

"Ніяких планів сьогодні про перенесення або скасування змагань не існує. Більш того, ми, як і раніше, твердо маємо намір докласти максимум зусиль, щоб всі змагання відбулися в належні терміни.

Основні чемпіонати України заплановані на серпень в Івано-Франківську та Луцьку.

Водночас, всі ми розуміємо ситуацію, яка склалася в нашій країні і в світі через коронавірус. Точно спрогнозувати подальший розвиток подій не може ніхто.

Ми з деяким побоюванням спостерігаємо за сумною статистикою, яку останнім часом наводить Міністерство охорони здоров'я України. Тому ми всі повинні розуміти ризики, які сьогодні існують. У тому числі і з проведенням змагань.

ФЛАУ уважно моніторить ситуацію і буде діяти в залежності від обставин. Ми вже повідомляли про те, що у нас розроблено кілька планів дій, і вони будуть реалізовуватися в залежності від розвитку ситуації, пов'язаної з поширенням коронавірусу", - сказав Гоцул.