 Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 34 | RunNews | Champion.com.ua
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Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 34

Сьогодні 20:06 560 0
Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 34

Джерело - Чемпіон.

Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж. 

   Читайте також: Легенда Дніпра тренує гравців УПЛ під час карантину

Протягом трьох місяців ексфутболіст кожен день викладатиме у своїх соціальних мережах відео з вправами.

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34 день - працюємо над пресом. Вибачте за складність, завтра буде в домашньому форматі!

#Мандзя5челедж, день 33

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