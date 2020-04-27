Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 31

Джерело - Чемпіон.

Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж.

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Протягом трьох місяців ексфутболіст кожен день викладатиме у своїх соціальних мережах відео з вправами.

Актуально: День 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Сьогодні повертаємося до наших ніг, а саме передньої поверхні стегна. 40 секунд робота, 20 пауза! Кожну вправу по 4 повторення!

#Мандзя5челедж, день 31