Легенда Дніпра тренує гравців УПЛ під час карантину

Ексгравець Дніпра, Динамо і національної збірної України 2008-2017 років Віталій Мандзюк спробував себе тренером-фізіотерапевтом.
"Я вирішив поділитися своїми знаннями з людьми. Плюс до того я грав під № 5, виникла ідея 5 вправ кожного дня, такого собі Мандзя-челенджу.
У челенджі я кручу-верчу дуже різноманітно, щоб задіяти кожну групу м’язів. А якщо на полі – функціональна робота, робота з м’ячом. Переніс увесь свій досвід. Взяв із кожного свого досвіду трохи, із Дніпра, від іспанців, де я тільки вчився. А ще – своя фантазія.
У нас мало спеціалістів, які б розбиралися і в навантаженнях, і в медицині одночасно. Це все потрібно вивчати, випробовувати на собі й розвиватися"
Актуально: Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж.
"Я все це роблю, щоб про мене дізналися. А далі… Зрозуміло, кожна людина має заробляти. Зараз я скерований на те, щоб добре виконувати свою роботу. А все матеріальне прийде з часом. Так же було і в футболі – спершу ім’я зробив собі, а тоді вже прийшли фінанси. Зараз я хочу якісно виконувати свою роботу, щоб після тренування хлопці присилали мені класні повідомлення, які окриляють. І я розумію, що перебуваю на правильному шляху."
Займається Віталій з футболістами Денисом Поповим, Денисом Костишиним, Олександром Андрієвським, Миколою Шапаренком та Микитою Бурдою.
Крім того відомий журналіст Раман Бебех є учасником Мандзя5челледжу. А нещодавно на тренування завітав і колишній гравець Динамо Андрій Несмачний.
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