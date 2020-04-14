Легенда Дніпра тренує гравців УПЛ під час карантину

Ексгравець Дніпра, Динамо і національної збірної України 2008-2017 років Віталій Мандзюк спробував себе тренером-фізіотерапевтом.

"Я вирішив поділитися своїми знаннями з людьми. Плюс до того я грав під № 5, виникла ідея 5 вправ кожного дня, такого собі Мандзя-челенджу.

У челенджі я кручу-верчу дуже різноманітно, щоб задіяти кожну групу м’язів. А якщо на полі – функціональна робота, робота з м’ячом. Переніс увесь свій досвід. Взяв із кожного свого досвіду трохи, із Дніпра, від іспанців, де я тільки вчився. А ще – своя фантазія.

У нас мало спеціалістів, які б розбиралися і в навантаженнях, і в медицині одночасно. Це все потрібно вивчати, випробовувати на собі й розвиватися"