 Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 29 | RunNews | Champion.com.ua
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Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 30

Сьогодні 08:25 391 0
Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 30

Джерело - Чемпіон.

Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж. 

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Протягом трьох місяців ексфутболіст кожен день викладатиме у своїх соціальних мережах відео з вправами.

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На 29 день завітав колишній гравець київського Динамо Андрій Несмачний. Тренування і інтерв'ю з ним дивіться тут

Сьогодні робимо упор на м'язи живота. Кожну вправу 40 секунд і 20 пауза. Повторюємо так 4-5 разів.

#Мандзя5челедж, день 30

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