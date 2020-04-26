Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 30

Джерело - Чемпіон.

Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж.

Читайте також: Легенда Дніпра тренує гравців УПЛ під час карантину

Протягом трьох місяців ексфутболіст кожен день викладатиме у своїх соціальних мережах відео з вправами.

Актуально: День 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

На 29 день завітав колишній гравець київського Динамо Андрій Несмачний. Тренування і інтерв'ю з ним дивіться тут

Сьогодні робимо упор на м'язи живота. Кожну вправу 40 секунд і 20 пауза. Повторюємо так 4-5 разів.

#Мандзя5челедж, день 30