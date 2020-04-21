Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 24

Джерело - Чемпіон.

Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж.

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Протягом трьох місяців ексфутболіст кожен день викладатиме у своїх соціальних мережах відео з вправами.

Актуально: День 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Чергові 5 вправ на сідниці, задню поверхню стегна, відводящі і приводящі м'язи. 25 раз по 4 повторення!

#Мандзя5челедж, день 24