Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 19

Джерело - Чемпіон.
Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж.
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Протягом трьох місяців ексфутболіст кожен день викладатиме у своїх соціальних мережах відео з вправами.
Актуально: День 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Продовжуємо пересиджувати карантин вдома з користю. 5 нових вправ! Робимо все в динаміці. І не забуваємо про кардіо! 30/35 сек вправу! 4/5 повторення.
#Мандзя5челедж, день 19