Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний

Перше велике інтерв'ю відомого захисника Динамо та збірної України після його відходу з телебачення.

Максимально відвертий Андрій Несмачний розповів Роману Бебеху про світ Сатани, чим займається зараз і чому пішов з футболу.

Про кар'єру динамівця, які навантаження давав Газзаєв, через кого зірвався трансфер у Блекберн і рубки проти Бекхема. А також жарт, через який потрапив в основу Динамо Лобановського, і кого Несмачний вважає найкращим лівим захисником киян останнього десятиріччя.

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