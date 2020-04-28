Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 32

Джерело - Чемпіон.

Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж.

Читайте також: Легенда Дніпра тренує гравців УПЛ під час карантину

Протягом трьох місяців ексфутболіст кожен день викладатиме у своїх соціальних мережах відео з вправами.

Актуально: День 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Другий місяць челенджу стартував! В честь цього вирішили показати вам дуже нестандартні вправи на баланс

#Мандзя5челедж, день 32