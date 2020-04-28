 Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 32 | RunNews | Champion.com.ua
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Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 32

Сьогодні 12:19 588 0
Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 32

Джерело - Чемпіон.

Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж. 

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Протягом трьох місяців ексфутболіст кожен день викладатиме у своїх соціальних мережах відео з вправами.

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Другий місяць челенджу стартував! В честь цього вирішили показати вам дуже нестандартні вправи на баланс

#Мандзя5челедж, день 32

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