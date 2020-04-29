 Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 33 | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 12:34 1815
Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей
Сьогодні 20:42 346
Секретар КДК: Встановили, що є підстави застосовувати до Севідова санкції
Сьогодні 13:51 632
Коваленко бажає залишити Шахтар заради європейського клубу
Сьогодні 10:57 1219
Перспективний український боксер підписав контракт з німецьким менеджером
Сьогодні 10:41 2088
Захисник Динамо є трансферною ціллю Мілана
Сьогодні 08:24 3327
Збірну України з волейболу може очолити іменитий тренер
Вчора 20:30 3159
У Франції достроково завершили чемпіонат
Вчора 18:21 1736
Визначилися учасники Ліги чемпіонів сезону 2020/21
Вчора 17:50 3551
Мессі визнаний найкращим футболістом XXI століття
Вчора 16:31 2194
Блоги
12 років тому фантастичний гол Скоулза вибив Барселону з Ліги чемпіонів
12 років тому фантастичний гол Скоулза вибив Барселону з Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:49 543
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка
Справжній шок! 3 роки тому Джошуа нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:06 1837
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті
Тренуйся, де можеш. Кличко показав, як використовує підручні предмети для тренування у власному кабінеті Valeriy Ruchka
Вчора 20:13 593
BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети
BlackOut. Торохтій показав як "виключаються" важкоатлети Valeriy Ruchka
Вчора 19:15 922
Топ-5 ожидаемых футбольных трансферов 2020
Топ-5 ожидаемых футбольных трансферов 2020 Дима Копий
Вчора 15:55 1053
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0
18 років тому Динамо зіграло останній домашній матч під керівництвом Лобановського. Познущалися з Металіста 6:0 Valeriy Ruchka
27.04.2020 19:58 2506
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 110! Андрій Твердохліб
27.04.2020 19:43 2379
Спортсмены и азарт: В что играют представители мира спорта между матчами и тренировками?
Спортсмены и азарт: В что играют представители мира спорта между матчами и тренировками? Дима Копий
27.04.2020 18:54 812
6 років тому Джеррард зробив найфатальнішу помилку в кар'єрі
6 років тому Джеррард зробив найфатальнішу помилку в кар'єрі Valeriy Ruchka
27.04.2020 16:40 1193
ВІДЕО. Алієв у присутності дітей обматюкав дружину в прямому ефірі
ВІДЕО. Алієв у присутності дітей обматюкав дружину в прямому ефірі Андрій Твердохліб
27.04.2020 13:48 2068
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:31 Футбол Гусєв: Динамо могло замахнутися на фінал Ліги Європи 45
21:17 Футбол Шахтар продовжив переговори з Коваленком 214
20:59 Футбол Мілан хоче позбутися Рейни 260
20:48 Бокс Атлас: Усик переможе Чісору одноголосним рішенням суддів 341
20:42 Блог Від бунтаря до філантропа: Андре Агассі світкує 50-річний ювілей 346
20:34 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 33 324
20:31 Баскетбол Ягупова очолила символічну збірну Євроліги 478
20:17 Футбол Гусєв: Найближчим часом я б не хотів тренувати Динамо 638
19:56 Футбол Шахтар Вернидуба забив чотири голи брестському Динамо, але не вийшов у фінал Кубка Білорусі 834
19:45 Футбол Тер Штеген поставив ультиматум Барселоні 719
19:31 Футбол Чемпіонат Швейцарії відновлюється після карантину 733
19:17 Футбол Фонсеку розлютили правила карантину в Італії 859
18:59 Футбол Юрченко: У мене немає злоби на Шахтар 841
18:47 Бокс Вайт: Вмотивований Чісора переможе Усика 1312
18:30 Футбол Відновлення Бундесліги можуть відкласти 848
18:15 Футбол Попов та Миколенко зацікавили клуби Серії А 1319
17:57 Біатлон Підгрушна: Ніколи не пропонували змінити громадянство 1097
17:45 Футбол Фонсека хоче запросити Ісмаїлі у Рому 1344
17:28 Бокс Кличко: Три роки тому я пожалів Джошуа 2401 1
17:16 Футбол В УАФ назвали оптимістичний план відновлення УПЛ 1577
16:58 Футбол Клуби АПЛ готові відновити сезон у червні 1239
16:49 Блог Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу 450
16:44 Бокс Катмен Кличка: Володимиру не вистачило одного удару, аби добити Джошуа 1714
16:28 Футбол Пердута вказав на заслугу Максимова у Ворсклі 1441
16:13 Футбол Ньюкасл запропонує Почеттіно 19 млн фунтів на рік 1608

Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 33

Сьогодні 20:34 324 0
Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 33

Джерело - Чемпіон.

Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж. 

   Читайте також: Легенда Дніпра тренує гравців УПЛ під час карантину

Протягом трьох місяців ексфутболіст кожен день викладатиме у своїх соціальних мережах відео з вправами.

   Актуально: День 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2526, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Кардіо. 40 секунд робимо вправу 30 сек пауза! Кожну вправу по 4 повторення

#Мандзя5челедж, день 33

Коментарі ()