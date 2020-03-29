Джерело - Чемпіон.

Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж.

#Мандзя5челледж.

Чому 5 - тому що грав під номером "5". Суть челенджу полягає в тому, що протягом трьох місяців щодня Віталій буде викладати в соціальних мережах ролик з п'ятьма вправами, виконувати які можна де завгодно: вдома, в готелі, лісі, парку

День 1

Отже, #мандзя5челледж вже запущений. Перші п'ять вправ від Віталія:

- Присідання.

- Підйом тулуба з випрямленими руками (майже як скручування на прес).

- Віджимання від підлоги (класичні).

- Перекочування на спині з підйомом ніг (шкільна "берізка").

- Підйом кінцівок вгору, лежачи животом вниз.