Джерело - Чемпіон.
Зірка українського футболу і екскапітан Дніпра Віталій Мандзюк запустив #Мандзя5челледж.
#Мандзя5челледж.
Чому 5 - тому що грав під номером "5". Суть челенджу полягає в тому, що протягом трьох місяців щодня Віталій буде викладати в соціальних мережах ролик з п'ятьма вправами, виконувати які можна де завгодно: вдома, в готелі, лісі, парку
День 1
Отже, #мандзя5челледж вже запущений. Перші п'ять вправ від Віталія:
- Присідання.
- Підйом тулуба з випрямленими руками (майже як скручування на прес).
- Віджимання від підлоги (класичні).
- Перекочування на спині з підйомом ніг (шкільна "берізка").
- Підйом кінцівок вгору, лежачи животом вниз.
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#МАНДЗЯ5ЧЕЛЛЕНДЖ день 1. Каждое упражнение 25 раз по 4 повторения ! На выходе все по 💯 !