Джерело - Чемпіон.

Збірна України з плавання у ластах здобула 16 медалей і встановила світовий рекорд у змішаній естафеті на третьому етапі Кубку світу з підводного спорту, який проходив у американському Корал-Спрінгс.

Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Чемпіони

Артур Артамонов (50 м, 100 м, біласти)

Марія Дивак (50 м, біласти)

Олексій Захаров (400 м, 800 м, ласти)

Вікторія Уварова (100 м, 200 м, ласти; 50 м, пірнання)

Софія Гречко (400 м, ласти)

Артур Артамонов, Марія Дивак, Олексій Захаров і Вікторія Уварова (змішана естафета 4х100 зі світовим рекордом 02:47,65)

Срібло

Сергій Сміщенко (50 м, ласти; 50 м, пірнання)

Марія Дивак (100 м, біласти)

Олексій Захаров (200 м, ласти)

Софія Гречко (200 м, ласти).

Бронза

Марія Дивак (200 м, біласти)

Нагадаємо, команда України здобула 29 медалей і встановила світовий рекорд на другому етапі Кубку світу в Італії.

Раніше ми повідомляли, що Артур Білан не повернувся в країну після ЧС з вуличної риболовлі, щоб уникнути мобілізації.