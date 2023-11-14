Український спортсмен не повернувся в Україну після ЧС, щоб уникнути мобілізації

Таке рішення він пояснив страхом перед мобілізацією, адже вже має 2 повістки

Джерело - Чемпіон.

Колишній член української збірної з вуличної риболовлі Артур Білан вирішив не повертатись до України після змагань на чемпіонаті світу в Італії.

Про це розповів капітан української збірної з вуличної риболовлі Данило Лясов у Facebook.

За словами Лясова, його колеги відпочивали після виступу на змаганнях в Італії. Пізніше, коли вже мали повертатися в Україну помітили відсутність Артура Білана.

Утікач попрощався з Данилом Лясовим, надіславши тому повідомлення в месенджері. Білан розповів, що вже отримав дві повістки від представників ТЦК і, що хоче "мирного життя для себе і сім'ї".

Збірна України посіла п’яте місце на чемпіонаті світу, який проходив у Італії.