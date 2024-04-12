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Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024

Сьогодні 14:14 195 0
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024
#НОК України, #Олімпіада-2024

Джерело - НОК.

Україна вимагає відсторонити російських та білоруських борців, які підтримують війну на території України, від участі в Олімпійських іграх-2024, які відбудуться у Парижі (Франція).

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.

Зазначається, що під спільним листом підписалися Президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

"Очільники українських спортивних установ закликають міжнародних партнерів ужити заходів для дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу спортсменів з РФ та РБ та не допускати зазначених осіб до міжнародних змагань", — зазначають у НОК.

Українська сторона надала докази порушення вимог нейтралітету спортсменами і просить відсторонити Ванессу Каладзінську, Заурбека Сідакова, Завура Угуєва, Мілада Алірзаєва, Сергія Семенова, Надію Соколову, Аліну Касабієву, Ханум Велієву, Наталію Малишеву та Артура Наїфонова.

Нагадаємо, за рішенням Міжнародного олімпійського комітету представники "країн-агресорок" змагатимуться без прапорів, емблем та гімнів. До Олімпіади допускаються лише ті, що не підтримували публічно вторгнення в Україну і не є військовослужбовцями за контрактом. Також спортсмени не можуть брати участь у командних змаганнях.

Нещодавно уряд Великої Британії підтримав рішення МОК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпійських ігор-2024.

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