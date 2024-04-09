Уряд Великої Британії підтримав рішення МОК та МПК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024

Джерело - ВВС.

Уряд Великої Британії підтримав рішення Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпійських і Паралімпійських ігор-2024, які відбуватимуться у Франції.

Про це повідомляє ВВС.

Незважаючи на позицію уряду, офіційні особи, зокрема держсекретар з питань культури, ЗМІ та спорту Люсі Фрейзер, заявляють, що вони проти допуску росіян та білорусів до міжнародних спортивних змагань.

За рішенням МОК та МПК представники "країн-агресорок" змагатимуться без прапорів, емблем та гімнів. Також допускаються лише ті, що не підтримували публічно вторгнення в Україну і не є військовослужбовцями за контрактом. Також вони не можуть брати участь у командних змаганнях.

Зазначається, що уряд задоволений прийнятими умовами нейтралітету.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що НОК розробляє протокол про правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпіаді.

Раніше стало відомо, що відразу дев'ять російських борців, які підтримують військові дії Росії проти України, можуть взяти участь у кваліфікаційних турнірах на Олімпіаду-2024 у Парижі.