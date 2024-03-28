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22.03.2024 12:00 965

NAVI поступилися у півфіналі закритої кваліфікації турніру з Dota 2

Сьогодні 08:05 56 0
NAVI поступилися у півфіналі закритої кваліфікації турніру з Dota 2
#Dota 2, #Navi

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда NAVI поступилася Virtus.pro у півфіналі закритої кваліфікації PGL Wallachia Season-1 з Dota 2, який проходив у румунському Бухаресті.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2. Таким чином, українці покинули турнір.

Зазначимо, що суперники NAVI раніше були російською організацією, але після початку повномасштабного вторгнення змінили розташування на Вірменію.

Нагадаємо, у чвертьфіналі "народженні перемагати" вирвали перемогу в матчі проти Night Pulse. Напередодні NAVI у шаленому матчі переграли Virtus.pro та вийшли на престижний турнір із Dota 2.

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