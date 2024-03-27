NAVI вийшли у півфінал закритої кваліфікації турніру з Dota 2

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда NAVI перемогла Night Pulse у чвертьфіналі закритої кваліфікації PGL Wallachia Season-1 з Dota 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Українці програли першу карту, але змогли відігратися і вирвати перемогу.

У півфіналі "народжені перемагати" зустрінуться з Virtus.pro. Зазначимо, що це організація, яка до початку повномасштабного вторгнення була російською, але потім змінила розташування на Вірменію.

Півфінальний поєдинок відбудеться 27 березня. Початок о 18:00.

Нагадаємо, напередодні NAVI у шаленому матчі переграли Virtus.pro та вийшли на престижний турнір із Dota 2.