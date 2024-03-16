Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан не змогла здолати свою суперницю на старті етапу Кубку світу з фехтування в Сінт-Нікласі, Бельгія.

На цих змаганнях Україну представили три спортсменки. Ольга Харлан одразу ж залишила турнір, мінімально поступившись болгарській фехтувальниці Ользі Грамовій. Доля зустрічі вирішувалася останнім уколом. Юлія Бакастова та Аліна Комащук пройшли по одному раунду, після чого вилетіли з 1/16 фіналу.

На завтра також заплановані командні змагання, які стануть завершальними в жіночому командному відборі на Олімпійські ігри в Парижі.

Нагадаємо, на початку березня збірна України з фехтування посіла друге місце на етапі Кубку світу в Афінах, чим гарантувала собі олімпійську ліцензію.