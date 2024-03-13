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Україна попросила МОК відсторонити від Олімпіади росіян, які підтримують війну

Сьогодні 11:44 213 0
Україна попросила МОК відсторонити від Олімпіади росіян, які підтримують війну
#НОК України, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Чемпіон.

НОК України разом з Міністерством молоді та спорту України та Федерацією тхеквондо України звернулися до МОК та Всесвітнього тхеквондо щодо можливості відсторонення від Олімпіади-2024 російських спортсменів, які підтримують війну.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Відповідна заява була зроблена у зв'язку з тим, що серед спортсменів, яким було дозволено брати участь у літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі в якості нейтральних атлетів, є представники Росії, які підтримують війну в Україні, зокрема, Максим Храмцов, Поліна Хан, Тетяна Мініна.

У листі до Міжнародного олімпійського комітету наводяться факти підтримки війни російськими атлетами.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський розповів про можливий допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у французькому Парижі.

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