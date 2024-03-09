Російський тхеквондист, який підтримує Путіна, завоював ліцензію на Олімпіаду-2024

Джерело - Ukrsportbase.
"Нейтральний" тхеквондист із російським паспортом Максим Храмцов завоював ліцензію на Олімпіаду-2024.
Про це повідомляє у Х (колишній Twitter) Ukrsportbase.
Він вийшов до фіналу Європейського олімпійського кваліфікаційного турніру в болгарській Софії.
У жовтні 2022 року Храмцов записав відео з привітанням до дня народження президента РФ Владіміра Путіна.
"Ми Вас любимо, ми Вас цінуємо і ми Вас підтримуємо", - повідомляв Максим.
Today Maksim Khramtcov won a license to the Olympic Games in Paris.— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) March 9, 2024
He expressed his support for Putin in his social media: Dear Vladimir Vladimirovich (Putin)! We love you, we treasure you and we support you.
Khramtcov also used the letter Z in his social media posts. pic.twitter.com/zjmm7FCp64
Також російський спортсмен у своїх соцмережах використовував хештеги з літерою Z.
Нагадаємо, що Храмцов - олімпійський чемпіон Токіо-2020.