Російський тхеквондист, який підтримує Путіна, завоював ліцензію на Олімпіаду-2024

"Нейтральний" тхеквондист із російським паспортом Максим Храмцов завоював ліцензію на Олімпіаду-2024.

Про це повідомляє у Х (колишній Twitter) Ukrsportbase.

Він вийшов до фіналу Європейського олімпійського кваліфікаційного турніру в болгарській Софії.

У жовтні 2022 року Храмцов записав відео з привітанням до дня народження президента РФ Владіміра Путіна.

Today Maksim Khramtcov won a license to the Olympic Games in Paris.



He expressed his support for Putin in his social media: Dear Vladimir Vladimirovich (Putin)! We love you, we treasure you and we support you.



Khramtcov also used the letter Z in his social media posts. pic.twitter.com/zjmm7FCp64