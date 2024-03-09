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Російський тхеквондист, який підтримує Путіна, завоював ліцензію на Олімпіаду-2024

Храмцов вийшов до фіналу на турнірі у Болгарії
Сьогодні 21:56 157 0
Російський тхеквондист, який підтримує Путіна, завоював ліцензію на Олімпіаду-2024

Джерело - Ukrsportbase.

"Нейтральний" тхеквондист із російським паспортом Максим Храмцов завоював ліцензію на Олімпіаду-2024.

Про це повідомляє у Х (колишній Twitter) Ukrsportbase.

Він вийшов до фіналу Європейського олімпійського кваліфікаційного турніру в болгарській Софії.

У жовтні 2022 року Храмцов записав відео з привітанням до дня народження президента РФ Владіміра Путіна.

"Ми Вас любимо, ми Вас цінуємо і ми Вас підтримуємо", - повідомляв Максим.

Також російський спортсмен у своїх соцмережах використовував хештеги з літерою Z.

Нагадаємо, що Храмцов - олімпійський чемпіон Токіо-2020.

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