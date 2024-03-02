Стало відомо, чому s1mple не зіграв у благодійному шоу-матчі "Клатч Айдару"

Замість українця в поєдинку зіграв представник NaVi

Український гравець колективу Falcons Олександр "s1mple" Костилєв значився серед учасників благодійного шоу-матчу "Клатч Айдару", який організував захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко, але пропустив гру через тренування у своїй новій команді.

Про це кіберспортсмен заявив під час трансляції на своєму Twich--каналі.

"Звичайно бачив. Я бачив усі кліпи з того шоуматчу. Я не зміг грати, тому що в мене в цей день перше тренування було", - йдеться в заяві.

Замість Олександра в зустрічі зіграв представник NaVi Валерій "b1t" Ваховський. Також у матчі брали участь гравці лондонського Арсенала Зінченко та Габріель Жезус, кіберспортсмени Ігор "w0nderful" Жданов (NaVi), Володимир "Woro2k" Велетнюк (Monte) та Дмитро "jambo" Семера (Passion UA), гуморист Микола Зирянов, блогер Михайло Лебіга, спортивний коментатор Арсеній Триноженко і бійці айдару.

Метою благодійної зустрічі був збір 30 мільйонів гривень на техніку, дрони та засоби РЕБ для батальйону "Айдар". Перемогу у матчі здобула команда українського футболіста.

Нагадаємо, що нещодавно українська кіберспортивна команда Monte не пройшла відбір на перший Major з CS2, після чого колектив покинули двоє провідних гравців.