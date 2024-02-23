У МОК відреагували на рішення CAS щодо Олімпійського комітету Росії

Міжнародний олімпійський комітет підтримав рішення CAS щодо Олімпійського комітету Росії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити апеляцію Олімпійського комітету Росії (ОКР) на рішення МОК про призупинення членства.

Про це повідомили представники організації в коментарі Трибуні.

"МОК задоволений тим, що Спортивний арбітражний суд підтвердив рішення Виконавчої ради МОК від 12 жовтня 2023 року про призупинення членства Олімпійського комітету Росії. Рішення Виконкому МОК було прийнято після одностороннього рішення ОКР від 5 жовтня 2023 року щодо включення до свого складу регіональних спортивних організацій, які перебувають під керівництвом Національного олімпійського комітету (НОК) України (Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку області), що є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність НОК України, як це визнано Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) відповідно до Олімпійської хартії. Рішення виконкому МОК належним чином виконується з моменту його ухвалення", – повідомила організація.

Сьогодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року виконавчий комітет МОК ухвалив рішення про призупинення членства Олімпійського комітету росії. Організація ухвалила таке рішення, адже 5 жовтня ОКР прийняв до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

Відзначимо, що у грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на літній Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі. При цьому в організації вказали, що атлети мають виконати умови відбору. Наразі лише 14 спортсменів виконали параметри допуску.

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