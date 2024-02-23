Головне
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Сьогодні 17:25 3084
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Сьогодні 17:07 1177
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Сьогодні 15:43 368
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Сьогодні 15:25 270
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Сьогодні 14:29 485
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів
Сьогодні 13:58 728
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Сьогодні 13:28 713
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії
Сьогодні 12:38 6207 1
Гвоздик розкрив деталі бою за титул тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 10:54 492
Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках
Сьогодні 10:21 1068
Прямі трансляції

У МОК відреагували на рішення CAS щодо Олімпійського комітету Росії

Міжнародний олімпійський комітет підтримав рішення CAS щодо Олімпійського комітету Росії
Сьогодні 18:14 127 0
У МОК відреагували на рішення CAS щодо Олімпійського комітету Росії
Фото - Getty Images
#CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні), #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - tribuna.com.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) відхилити апеляцію Олімпійського комітету Росії (ОКР) на рішення МОК про призупинення членства.

Про це повідомили представники організації в коментарі Трибуні.

"МОК задоволений тим, що Спортивний арбітражний суд підтвердив рішення Виконавчої ради МОК від 12 жовтня 2023 року про призупинення членства Олімпійського комітету Росії.

Рішення Виконкому МОК було прийнято після одностороннього рішення ОКР від 5 жовтня 2023 року щодо включення до свого складу регіональних спортивних організацій, які перебувають під керівництвом Національного олімпійського комітету (НОК) України (Донецьку, Херсонську, Луганську та Запорізьку області), що є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність НОК України, як це визнано Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) відповідно до Олімпійської хартії.

Рішення виконкому МОК належним чином виконується з моменту його ухвалення", – повідомила організація.

Сьогодні Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року виконавчий комітет МОК ухвалив рішення про призупинення членства Олімпійського комітету росії. Організація ухвалила таке рішення, адже 5 жовтня ОКР прийняв до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

Відзначимо, що у грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет офіційно дозволив росіянам та білорусам змагатися на літній Олімпіаді в Парижі у нейтральному статусі. При цьому в організації вказали, що атлети мають виконати умови відбору. Наразі лише 14 спортсменів виконали параметри допуску.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ 3084
Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи 16510 2
Марсель - Шахтар 3:1. Як це було Марсель - Шахтар 3:1. Як це було 3919
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії 6207 1
Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи 1405
Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України 5987 1
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336317 9
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21437
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37029
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10497 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 79825
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 155648