Дорощук виграв Меморіал Дем’янюка з найкращим результатом сезону у світі

Українець підкорив висоту 2.24 м

У Львові відбувся традиційний турнір зі стрибків у висоту – Меморіал Олексія Дем’янюка.

Головною подією "Меморіалу Олексія Дем’янюка" стало чоловіче Гран-прі. Боротьбу за медалі вели, зокрема, учасники чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики Олег Дорощук і Дмитро Нікітін, а також срібний призер юніорського Євро Роман Петрук.

Дорощук з другої спроби взяв планку у 2.24 м та здобув перемогу у змаганнях. 22-річний стрибун намагався підкорити 2.27 м, але це йому не вдалося. Натомість Петрук посів друге місце, Нікітін став бронзовим призером.

Меморіал Олега Дем'янюка

Стрибки у висоту, чоловіки

12 січня