Дорощук виграв Меморіал Дем’янюка з найкращим результатом сезону у світі

Джерело - suspilne.media.
У Львові відбувся традиційний турнір зі стрибків у висоту – Меморіал Олексія Дем’янюка.
Головною подією "Меморіалу Олексія Дем’янюка" стало чоловіче Гран-прі. Боротьбу за медалі вели, зокрема, учасники чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики Олег Дорощук і Дмитро Нікітін, а також срібний призер юніорського Євро Роман Петрук.
Дорощук з другої спроби взяв планку у 2.24 м та здобув перемогу у змаганнях. 22-річний стрибун намагався підкорити 2.27 м, але це йому не вдалося. Натомість Петрук посів друге місце, Нікітін став бронзовим призером.
Меморіал Олега Дем'янюка
Стрибки у висоту, чоловіки
12 січня
- Олег Дорощук (Кіровоградська область) — 2.24 м
- Роман Петрук (Львівська область) — 2.21 м
- Дмитро Нікітін (Житомирська область) — 2.18 м