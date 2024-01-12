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Дорощук виграв Меморіал Дем’янюка з найкращим результатом сезону у світі

Українець підкорив висоту 2.24 м
Сьогодні 22:13 208 0
Дорощук виграв Меморіал Дем’янюка з найкращим результатом сезону у світі
#Олег Дорощук

Джерело - suspilne.media.

У Львові відбувся традиційний турнір зі стрибків у висоту – Меморіал Олексія Дем’янюка.

Головною подією "Меморіалу Олексія Дем’янюка" стало чоловіче Гран-прі. Боротьбу за медалі вели, зокрема, учасники чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики Олег Дорощук і Дмитро Нікітін, а також срібний призер юніорського Євро Роман Петрук.

Дорощук з другої спроби взяв планку у 2.24 м та здобув перемогу у змаганнях. 22-річний стрибун намагався підкорити 2.27 м, але це йому не вдалося. Натомість Петрук посів друге місце, Нікітін став бронзовим призером.

Меморіал Олега Дем'янюка
Стрибки у висоту, чоловіки
12 січня
  1. Олег Дорощук (Кіровоградська область) — 2.24 м
  2. Роман Петрук (Львівська область) — 2.21 м
  3. Дмитро Нікітін (Житомирська область) — 2.18 м
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