Макларен провів найшвидший піт-стоп в історії Формули-1

Макларен встановив новий рекорд Формули-1 за швидкістю піт-стопу.

Про це повідомив виконавчий директор команди Зак Браун.

На Гран-прі Катару болід Ландо Норріса обслужили за 1,8 секунди.

Попередній рекорд належав команді Ред Булл.

A new world record! This is testament to the tireless training and hard work from our superb pit-crew. Congratulations, team! 🥇👏 pic.twitter.com/aaCMtGbvcA