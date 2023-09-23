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Беленюк поступився у 1/8 фіналу чемпіонату світу

Беленюк зберігає шанси на потрапляння у втішні сутички
Сьогодні 15:52 187 0
Беленюк поступився у 1/8 фіналу чемпіонату світу
#Жан Беленюк

Джерело - Tribuna.com.

Жан Беленюк поступився Алі Дженгізу з Туреччини у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3.

Беленюк зберігає шанси на потрапляння у втішні сутички, де будуть розіграні медалі та ліцензії на Олімпіаду-2024.

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Для цього потрібно, щоб Дженгіз дійшов до фіналу. Втішні та медальні сутички у цій вазі відбудуться 24 вересня.

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