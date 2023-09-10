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Семенюк: Ми ще не все витиснули з цієї збірної

Сьогодні 02:35 235 0
Семенюк: Ми ще не все витиснули з цієї збірної
Фото - Володимир Крупчук
#Збірна України з волейболу, #Семенюк

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України з волейболу Юрій Семенюк поділився емоціями після гри з португальцями та виходу у чвертьфінал чемпіонату Європи.

- 3:0 - дуже впевнена перемога. Поділися своїми емоціями після гри.

- 3:0, цей рахунок сам за себе говорить. Ми стримали їхніх основних гравців. Добре їх розібрали. Та просто концентрувались на завданнях, які нам дав тренерський штаб. Ми зробили свою роботу непогано, граючи один за одного.

- Невдалим був старт чемпіонату, можливо, через складний календар. Після гри з іспанцями Олег Плотницький  азав, що це 60-70 відсотків від тої збірної України, яку ми хочемо бачити. Зараз це скільки відсотків?

- Я думаю, так само й зараз. Ми ще маємо куди рости та що показувати. Ми ще не все витиснули з цієї збірної.

- Результат 3:0 - це заслуга нашої гри чи португальців? Можливо через зміну залу?

- Можливо. Вони поміняли зал, а ми зіграли стабільніше. Думаю, що ми дуже багато навіть і не помилялись.

- До наступної гри зі словенцями лише один день перерви. Цього достатньо, щоб підготуватися?

- Побачимо на матчі зі словенцями.

- У першому етапі ми програли словенцям 1:3. Що очікувати від цієї гри?

- Якщо пригадати, то ми досить непогано розпочинали той матч. І впродовж нього показували досить непоганий волейбол. Але 3:1 не в нашу користь, тому будемо розбирати наші помилки. Тренерський штаб тепер дивиться все, що нам не вдавалось, де суперник був кращим. Будемо над цим працювати.

Нагадаємо, чвертьфінальний матч Україна - Словенія відбудеться у понеділок, 11 вересня. Час початку гри буде визначений пізніше.

Читайте звіт про матч із Португалією від наших спеціальних кореспондентів.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни

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