Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, що відбувається у болгарській Варні, перемогла португальців (3:0) та вийшла у чвертьфінал турніру.

Матчі 1/8 фіналу відбувся у болгарській Варні, де Україна грала й груповий етап. Португальці ж свою групу грали у столиці Ізраїлю - Тель-Авіві.

Чемпіони першого сету, як жартівливо назвали себе самі гравці "синьо-жовтих" (адже вони виграли усі перші партії на ЧЄ), і цей матч почали надпотужно.

Португальці лише перші два очки лідирували в рахунку. Вже за рахунку 2:2 стався перший вдалий блок і брейк. Блок Ковальова, атака "мимо" і 5:8, перший тайм-аут від піренейців. Хвилинна пауза збадьорила португальців і один брейк вони відіграли, заблокувавши Ковальова. Це був лише епізод. Блок Щурова і Синиці - 8:12. Ще навіть не половина сету, а Жозе Жоао Мігель, головний тренер португальців, бере другий тайм-аут. Перерва не змінила розклад сил. 9:15, 10:18.

Дзвіночок для нашої збірної відбувся за рахунку 10:18. Португальці змогли взяти 6 очок поспіль і повернутись у сет - 16:18. Тепер уже головний тренер збірної України Угіс Крастіньш бере тайм-аут. Відразу "синьо-жовті" відповідають своїми 4 очками поспіль - 16:22. Перевагу українці вже не віддали (20:25).

2-й сет почався з невеликої переваги португальців (3:1), але короткочасної. Надалі команди набирали по 1, максимум 2 очки поспіль, українці відривались, а португальці наздоганяли.

Переломний момент партії відбувся за рахунку 13:13. Спочатку якісна скидка Ковальова, далі самовідданість Тупчія, який повернув м'яч, що був уже в рекламних щитах - 13:16. Тайм-аут від португальців. Наступний ривок наших відбувся за рахунку 17:19. На подачі капітана Олега Плотницького вдалося забрати 4 очки - 17:23. А завершилося все скидкою Ковальова - 19:25.

Не зупинялись українці й у 3-й партії. Ейс Семенюка - 3:0, українці попереду. Піренейці швидко відновили паритет своїми трьома пунктами (4:4). До 8 очок команди дійшли без брейків, а далі "синьо-жовті" почали відриватись у рахунку - 8:10. На подачі Семенюка, як і на початку партії, 3 очки - 9:13. І португальці зовсім забули, хто лідер збірної України. Більшість скидок ішли на Олега Плотницького - він без серйозної противаги раз-по-раз добивав м'яч до підлоги. Так різниця стала вже у 5 очок - 10:15, 12:17.

Стандартно наприкінці сету Угіс Крастіньш випускає на подачу Віталія Кучера. Ще один брейк і +6 у нас. Тупчій, ейс - і вже +7 (13:20). Чвертьфінал так близько, залишилося зіграти декілька м'ячів!

Занервувати наша збірна все ж примусила. Португальці, які, здавалось, уже розсипалися двічі, набрали по 3 очки поспіль і повернули інтригу - 20:22, 21:23. Але такого українці не віддають. Спайк Ковальова - 22:25.

Чемпіонат Європи з волейболу

1/8 фіналу

9 вересня

Україна - Португалія 3:0 (25:20, 25:19, 25:22)

Збірна України у чвертьфіналі. Суперником синьо-жовтих стала Словенія, яка у важкому матчі лише на тай-брейку обіграла Туреччину (3:2).

Чвертьфінал зі Словенією відбудеться у понеділок, 11 вересня. Час гри буде визначений пізніше.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни