Семенюк: На майданчику була впевненість, чекали завершення гри

Гравець збірної України з волейболу Олег Семенюк прокоментував перемогу над іспанцями та вихід в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2023.

- Особисто для мене це був найважчий матч за всі останні, які ми грали. У кожному моменті, неважливо, вигравали ми чи ні, чи це я забив, чи ні, я намагався видавати найбільше своїх емоцій. Жорстких емоцій, наскільки міг. Це було дуже важко. На третьому сеті я вже міг видати лише "Так!" і все, більше нічого не міг робити. Але так, ми справились зі своїми помилками. Зі своїми емоціями насамперед. У деяких моментах втрачали концентрацію та помилялися. Але на загальну картину це не дуже вплинуло. Так, є у нас таке, коли ми виграємо 5-6 очок і тут "бам" - уже 2. Не знаю, в чому тут причина. Ми завжди працюємо над цим на тренуваннях. І на тренуваннях у нас усе виходить. Але це не тренування. Мінімальне завдання у групі ми виконали. Тепер надія на наступний матч, що все вийде так, як нам потрібно. Морально та фізично зараз готуємось до виходу з групи й на нашого суперника. Від цього матчу буде багато чого залежати.

- На трибунах була впевненість у перемозі, навіть коли іспанці доганяли та зрівнювали рахунок. В команді так само було?

- Так, так само було й на майданчику. Ми готові були перемагати та вже просто чекали кінець цієї гри.

- У 3-му сеті був дуже скажений розіграш, у результаті якого іспанці взяли очко й після цього почали скорочувати…

- Вони нас трошки догнали та думали, що зламали нас. Але нас так просто не зламати. За нами вся Україна.

- Вболівальники, які приходять із прапорами, допомагають вам?

- Безумовно, це наш головний гравець на майданчику. Ми дуже дякуємо їм.

- Хочете стати чемпіонами Піренейської ліги?

- Все попереду.

- До речі, вітаємо! Україна єдина команда в Болгарії, яка взяла 5 із 5 перших сетів.

- Хто б сумнівався. Вчора ми виграли ще й другий, і третій нарешті виграли. А сьогодні взяли одразу три.