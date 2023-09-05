Джерело - Чемпіон.

Збірна України вийшла до плей-оф чемпіонату Європи з волейболу, що відбувається у болгарській Варні.

У лобовому матчі за вихід в 1/8 фіналу українці перемогли іспанців. З якого місця групи В - третього чи четвертого - вийшли "синьо-жовті", визначиться після завершального матчу секстету між Словенією та Болгарією.

Як зазвичай, перший сет наша команда випромінювала спокій та впевненість. Із суперниками рівня Іспанії українці часто вдаються до тактики не такої сильної, але точної подачі.

Хоч на старті сету іспанці відірвались на три очки (2:5, 3:6), але ми доволі швидко їх наздогнали. Кілька невдалих прийомів піренейців, блок і вже 8:9. Далі Україна нарощувала перевагу, чергуючи подачі з обміном очками, серіями по 2-3 очки й уже +5 на нашу користь (13:18, 14:19).

Іспанці трохи наздогнали (17:19) й Угіс Крастіньш відразу взяв тайм-аут. Кінцівка сету була непростою, але видно, коли українські волейболісти впевнені у своїх силах. Із 20:21, ми забрали сет 21:25. А вирішальне очко ейсом узяв Василь Тупчій. Юрій Семенюк завершив партію із 7 пунктами.

Не полишала впевненість за гру нашої збірної і в другому сеті. Хоч команди йшли поруч увесь сет, але постійно за переваги підопічних Угіса Крастіньша у 2-3 очки.

А наприкінці партії "синьо-жовті" не дали засумніватись у своїй перевазі: +5 (18:23, 19:24). І все ж завдяки блоку Іллі Ковальова забрали сет 21:25. Ковальов став найрезультативнішим у 2-му сеті з 5 очками.

Ривок на початку третьої партії на подачі Плотницького (2:5), закріпив українців як однозначних фаворитів гри. Наші не підпускали іспанців ближче, ніж на 2 очки. Різноманітність в атаці приносила результат. У середині сету суперникам усе ж вдалося зламати хід партії. Невдала атака наших, ейс і декілька блоків - рахунок став рівним (16:16). Невдалий проміжок у сеті не похитнув сили команд.

Дві вдалі серії, 3 і 4 очки і 19:25.

Впевнена і така потрібна перемога збірної України. Тепер маємо мінімум 2 дні для відновлення і підготовки до 1/8 фіналу.

Чемпіонат Європи з волейболу

Група В, 5 тур

4 вересня

Україна - Іспанія 3:0 (25:21, 25:21, 25:19)

В 1/8 фіналу українці зустрінуться з першою або другою командою групи D - Францією чи Португалією. Суперник визначиться після завершального матчу нашої групи між Словенією та Болгарією. Тоді вирішиться, яке місце у групі В посіла збірна України. Матч 1/8 фіналу відбудеться 8 чи 9 вересня.

Нагадаємо, на старті турніру Україна програла 3 матчі поспіль, після чого перемогла Фінляндію.

Володимир Крупчук, Софія Ткачук із Варни