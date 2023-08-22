Непомнящий: Якщо прапор нейтральний, це не означає, що спортсмен більше не представляє росію

Російський шахіст Ян Непомнящий вважає, що нейтральний прапор не означає, що спортсмен більше не представляє росію.

Про це він розповів пропагандистському виданню ріа-спорт.

"Я думаю, що це не стільки залежить від нас, скільки від решти світу. Наші спортивні функціонери, певен, роблять усе, що можуть. Принаймні сподіваюся на це, як і на те, що певний компроміс буде знайдено. За будь-яких рішень треба зберігати здоровий глузд.

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Кожен спортсмен, звичайно, вирішує за себе, але ж не лише російський прапор поруч із прізвищем визначає належність до країни. На жаль, це вимушений захід. Якщо прапор нейтральний, це не означає, що той чи інший спортсмен більше не представляє Росію, а наші вболівальники підтримуватимуть дівчат і хлопців менше, ніж раніше", - сказав Непомнящий.

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