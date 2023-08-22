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Непомнящий: Якщо прапор нейтральний, це не означає, що спортсмен більше не представляє росію

Сьогодні 21:40 315 0
Непомнящий: Якщо прапор нейтральний, це не означає, що спортсмен більше не представляє росію
#Непомнящий

Джерело - Tribuna.com.

Російський шахіст Ян Непомнящий вважає, що нейтральний прапор не означає, що спортсмен більше не представляє росію.

Про це він розповів пропагандистському виданню ріа-спорт.

"Я думаю, що це не стільки залежить від нас, скільки від решти світу. Наші спортивні функціонери, певен, роблять усе, що можуть. Принаймні сподіваюся на це, як і на те, що певний компроміс буде знайдено. За будь-яких рішень треба зберігати здоровий глузд. 

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Кожен спортсмен, звичайно, вирішує за себе, але ж не лише російський прапор поруч із прізвищем визначає належність до країни. На жаль, це вимушений захід. Якщо прапор нейтральний, це не означає, що той чи інший спортсмен більше не представляє Росію, а наші вболівальники підтримуватимуть дівчат і хлопців менше, ніж раніше", - сказав Непомнящий.

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