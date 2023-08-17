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Добринська увійшла до Ради Світової атлетики

Віцепрезидентку ФЛАУ Наталію Добринську обрано до Ради Світової легкої атлетики
Сьогодні 16:41 135 0
Добринська увійшла до Ради Світової атлетики
#Наталія Добринська

Джерело - uaf.org.ua.

Віцепрезидент Федерації легкої атлетики України Наталія Добринська увійшла до Ради Світової атлетики (World Athletics).

Про це повідомляє пресслужба організації.

На конгресі в Будапешті відбулися вибори глави World Athletics та членів керівних органів легкої атлетики. Добринська отримала 144 голоси зі 197-ми делегатів. Зазначимо, що главою World Athletics переобрано Себастьяна Коу.

Добринська – олімпійська чемпіонка з семиборства. Українка ставала чемпіонкою світу та володіла світовим рекордом з п’ятиборства у приміщенні, а також була призером чемпіонатів світу у приміщенні та просто неба з багатоборства.

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