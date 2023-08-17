Віцепрезидентку ФЛАУ Наталію Добринську обрано до Ради Світової легкої атлетики

Віцепрезидент Федерації легкої атлетики України Наталія Добринська увійшла до Ради Світової атлетики (World Athletics).

Про це повідомляє пресслужба організації.

На конгресі в Будапешті відбулися вибори глави World Athletics та членів керівних органів легкої атлетики. Добринська отримала 144 голоси зі 197-ми делегатів. Зазначимо, що главою World Athletics переобрано Себастьяна Коу.

Добринська – олімпійська чемпіонка з семиборства. Українка ставала чемпіонкою світу та володіла світовим рекордом з п’ятиборства у приміщенні, а також була призером чемпіонатів світу у приміщенні та просто неба з багатоборства.