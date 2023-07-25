Головне
ЧФР Клуж оголосив про перехід Коноплянки
Сьогодні 13:13 178
Мельгоса очолив молодіжну збірну України
Сьогодні 13:35 286
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Сьогодні 13:29 330
Збірна Колумбії переграла Південну Корею: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 12:57 536
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:15 2755
Кесіль здобув ліцензію на Олімпіаду-2024 у плаванні на 200 м батерфляєм
Сьогодні 11:55 197
Кривбас підписав півзахисника Шахтаря
Сьогодні 11:12 348
Дніпро-1 прийме Панатінаїкос: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:08 549
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії
Сьогодні 07:44 1994
Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:35 1418
Прямі трансляції

Рижикова: Баха більше турбує те, що росіяни втратили право змагатися, ніж те, що українці втратили право на життя

Анна Рижикова поділилася думками про відсторонення росіян та білорусів від змагань.
Сьогодні 14:16 155 1
Рижикова: Баха більше турбує те, що росіяни втратили право змагатися, ніж те, що українці втратили право на життя
Фото - gettyimages
#Томас Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Анна Рижикова

Джерело - tribuna.com.

Президент МОК Томас Бах не переймається долею українських спортсменів.

Про це розповіла українська легкоатлетка Анна Рижикова.

"Сподіваюся, що росіян і білорусів не допустять і ми зможемо виступити на Олімпіаді.

Мені здається, що вся спортивна громадськість кричить, що російським спортсменам не місце на Олімпіаді, а Бах вперто ігнорує думку більшості.

Президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу прийняв наші аргументи і розуміє, наскільки ця війна жахлива і для спорту.

Томаса Баха ж більше турбує те, що росіяни втратили право брати участь у змаганнях, ніж те, що українці втратили не лише право займатися спортом, а й право людини на життя", - сказала Рижикова.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 11634
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 2755
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою 25253
Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії Стала відома зарплата Коноплянки у Румунії 1994
Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу Романчук кваліфікувався до фіналу чемпіонату світу 1418
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 2863
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16156 6
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29006
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 86225 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21788
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16783 3
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 88290 4