Рижикова: Баха більше турбує те, що росіяни втратили право змагатися, ніж те, що українці втратили право на життя

Президент МОК Томас Бах не переймається долею українських спортсменів.

Про це розповіла українська легкоатлетка Анна Рижикова.

"Сподіваюся, що росіян і білорусів не допустять і ми зможемо виступити на Олімпіаді.

Мені здається, що вся спортивна громадськість кричить, що російським спортсменам не місце на Олімпіаді, а Бах вперто ігнорує думку більшості.

Президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу прийняв наші аргументи і розуміє, наскільки ця війна жахлива і для спорту.

Томаса Баха ж більше турбує те, що росіяни втратили право брати участь у змаганнях, ніж те, що українці втратили не лише право займатися спортом, а й право людини на життя", - сказала Рижикова.