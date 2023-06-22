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Бах: Важко зрозуміти, чому українська влада позбавляє спортсменів шансу відібратися на Олімпіаду

Сьогодні 15:41 239 0
Бах: Важко зрозуміти, чому українська влада позбавляє спортсменів шансу відібратися на Олімпіаду
Фото: Getty Images
#Томас Бах

Джерело - Olympics.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прокоментував заборону українцям виступати на змаганнях, де присутні росіяни і білоруси.

Про це повідомляє Olympics.

"Важко зрозуміти, чому українська влада позбавляє власних спортсменів свого шансу відібратися на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, а свій народ – можливості пишатися ними. Важко зрозуміти, чому українських спортсменів допускають до змагань з тенісу, але не з настільного тенісу. Важко зрозуміти, чому їх допускають до змагань з велоспорту, але не плавання. Важко зрозуміти, чому саме у фехтуванні український спортсмен може виступати в одній дисципліні, тоді як його український напарник не може виступати в іншій.

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Те, чого прагне вся олімпійська спільнота, та й увесь світ: українські спортсмени яскраво сяють на міжнародних змаганнях. Ми всі хочемо, щоб вони мали можливість пройти кваліфікацію на Олімпіаду-2024. Це означає участь уже зараз у кваліфікаційних змаганнях, щоб ними міг пишатися український народ, демонструючи стійкість українського народу та української олімпійської спільноти.

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Ми хочемо дати їм можливість пройти кваліфікацію та нарешті взяти участь в Олімпійських іграх. Уявіть на мить, що це означало б: захоплений прийом української олімпійської збірної сотнями тисяч живих глядачів на березі Сени, хвиля ентузіазму вболівала за українських спортсменів на змаганнях, дивилися мільярди людей у всьому світі, які стежать за Олімпійськими іграми.

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Яка потужна демонстрація стійкості та рішучості. Який момент гордості, радості та надії для всього українського народу. З усіх цих причин ми – Олімпійський рух – хочемо зробити це можливим для кожного. Український спортсмен має пройти кваліфікацію зараз та взяти участь в Олімпійських іграх наступного року.

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Тому через відповідну міжнародну федерацію ми підтримуватимемо кожного українського атлета у підготовці та участі у будь-яких змаганнях, в яких вони хочуть змагатися, щоб ними пишався український народ", - сказав Бах.

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