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МОК виключив IBA зі свого складу

69 членів МОК проголосували за, 1 – проти
Сьогодні 14:53 444 1
МОК виключив IBA зі свого складу

Джерело - Чемпіон.

На засіданні виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету було ухвалено рішення виключити Міжнародну боксерську асоціацію зі складу організації.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Виконавча рада МОК дійшла висновку, що IBA не виконала умови, які були поставлені перед нею.

69 членів МОК проголосували за, 1 – проти.

Організація також рекомендує залишити бокс у програмі наступних Олімпійських ігор, що відбудуться у Парижі у 2024 році.

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