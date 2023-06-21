МОК - про допуск росіян до Олімпіади-2024: Приймемо рішення у правильний час

МОК поки що не може позначити тимчасові рамки щодо ухвалення рішення про допуск росіян до ОІ.

Про це заявив директор із комунікацій Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс за підсумками засідання виконкому організації.

"Ви хочете, щоб ми позначили часові межі. Ми ухвалимо рішення [про допуск] у правильний час. Потрібно подивитися, як розвиватиметься ситуація. Потрібно бути гнучким, тому що ця ситуація постійно змінюється, тому я не можу вам позначити часових рамок. Рішення про Париж ще не прийнято, у нас ще достатньо часу. Я зараз був із президентом МОК у Баку, там на чемпіонаті світу з тхеквондо брали участь незалежні спортсмени, схожа ситуація у фехтуванні. У кожній федерації своя ситуація, але вони незалежні, тому вправі приймати власні рішення, ми сподіваємося, що вони слідуватимуть нашим рекомендаціям. Інші види спорту теж мають такі плани, наскільки я пам'ятаю, вони є і в гребному спорті", - сказав Адамс.

28 березня МОК рекомендував допустити російських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Це не стосується командних видів, представників силових відомств та тих, хто підтримав бойові дії.