Комітет з етики МОК перевірить росіян на причетність до підтримки війни

МОК перевірить Олену Ісінбаєву та Шаміля Тарпіщева

Джерело - Чемпіон.

МОК перевірить Олену Ісінбаєву та Шаміля Тарпіщева на причетність до російських збройних сил.

Про це розповів речник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс.

"Вчора було запитання щодо членів МОК з Росії, і я обіцяв відповісти. Щоб уникнути застосування різних підходів щодо спортсменів та офіційних осіб з Росії та членів МОК із цієї країни, комісія з етики МОК поінформувала, що дві умови з рекомендацій МОК можна застосувати до членів організації. Перше - активна підтримка війни, друге – контрактні зобов’язання з військовими структурами або державними службами безпеки.

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Ситуація з відповідними членами МОК враховуватиметься лише з моменту вторгення 24 лютого 2022 року. Ситуація спортсменів до початку війни не береться до уваги. Це керівні принципи, які будуть застосовані до чинних членів МОК та почесних. Наразі проводяться вся необхідна робота, яка буде оцінена Комісією з етики. Я обіцяв вам відповідь, ось вона", - сказав Адамс.

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