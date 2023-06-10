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Баюл: Українці воюють за свою країну, як путін збирався за три дні Україну брати?

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Баюл: Українці воюють за свою країну, як путін збирався за три дні Україну брати?
#Оксана Баюл

Джерело - Tribuna.com.

Українці не віддадуть свою землю просто так, адже за 30 років уже виросло не одне їх покоління.

Про це заявила олімпійська чемпіонка-1994 з фігурного катання Оксана Баюл.

"Перемога буде за нами. Люди воюють за свою країну, за свою територію. Як путін збирався за три дні Україну брати? Ну як?

Я в купі інтерв'ю сказала, що за 30 років уже виросло не одне покоління українців. І вони не віддадуть свою землю просто так", - сказала Баюл.

Раніше українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни.

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