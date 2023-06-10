Баюл: Українці воюють за свою країну, як путін збирався за три дні Україну брати?

Українці не віддадуть свою землю просто так, адже за 30 років уже виросло не одне їх покоління.

Про це заявила олімпійська чемпіонка-1994 з фігурного катання Оксана Баюл.

"Перемога буде за нами. Люди воюють за свою країну, за свою територію. Як путін збирався за три дні Україну брати? Ну як? Я в купі інтерв'ю сказала, що за 30 років уже виросло не одне покоління українців. І вони не віддадуть свою землю просто так", - сказала Баюл.

Раніше українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни.