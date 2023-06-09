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Косенко: У нашій групі всі чотири збірні приблизно одного рівня

Фахівець поділився своїми думками щодо майбутніх суперників
Сьогодні 15:40 446 0
Косенко: У нашій групі всі чотири збірні приблизно одного рівня
#Олександр Косенко

Джерело - УАФ.

Група В елітного раунду відбору ЧС-2024 з футзалу, до якого потрапила збірна України, є досить рівною.

Про це заявив головний тренер збірної України Олександр Косенко.

"Наразі будь-яка збірна з тим форматом, що зараз буде, може відібрати очки в будь-якого суперника, навіть якщо хтось на папері буде фаворитом, а хтось - аутсайдером. Особливо це стосується домашніх поєдинків, адже вдома, як то кажуть, і стіни допомагають.

Тим більше, я вже неодноразово казав, що всі збірні - хорошого рівня, усі підтягуються у своїй майстерності. І серби, і бельгійці, і поляки - усі вміють грати. Тому треба готуватися. Я вважаю, що група рівна, усі чотири збірні - приблизно одного рівня.

Польський футзал зараз розвивається швидкими темпами. У тамтешньому чемпіонаті грає багато легіонерів, і польські футзалісти прогресують. Є гравці дуже хорошого рівня. Це стосується і сербської збірної. Ми знаємо, що будь-яка команда з Балканського півострова - дуже потужна. А бельгійська збірна - технічна. Вона - трохи іншого напрямку, але теж хорошого рівня. Думаю, буде цікаво", - сказав Косенко.

У групі В зіграють збірні України, Польщі, Бельгії та Сербії.

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