Група В елітного раунду відбору ЧС-2024 з футзалу, до якого потрапила збірна України, є досить рівною.

Про це заявив головний тренер збірної України Олександр Косенко.

"Наразі будь-яка збірна з тим форматом, що зараз буде, може відібрати очки в будь-якого суперника, навіть якщо хтось на папері буде фаворитом, а хтось - аутсайдером. Особливо це стосується домашніх поєдинків, адже вдома, як то кажуть, і стіни допомагають.

Тим більше, я вже неодноразово казав, що всі збірні - хорошого рівня, усі підтягуються у своїй майстерності. І серби, і бельгійці, і поляки - усі вміють грати. Тому треба готуватися. Я вважаю, що група рівна, усі чотири збірні - приблизно одного рівня.

Польський футзал зараз розвивається швидкими темпами. У тамтешньому чемпіонаті грає багато легіонерів, і польські футзалісти прогресують. Є гравці дуже хорошого рівня. Це стосується і сербської збірної. Ми знаємо, що будь-яка команда з Балканського півострова - дуже потужна. А бельгійська збірна - технічна. Вона - трохи іншого напрямку, але теж хорошого рівня. Думаю, буде цікаво", - сказав Косенко.