Український боєць UFC напівважкої ваги Ігор Потеря (20-4) поступився новозеландцю Карлосу Ульберу (9-1).

Бій завершився достроково у другому раунді. Це друга поразка Ігоря в UFC.

Поєдинок відбувався у межах турніру UFC в Шарлотт, США.

